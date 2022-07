Gana confirma primeiros casos de vírus mortal semelhante ao Ébola

"As autoridades de saúde responderam rapidamente", afirmou o diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a África, Matshidiso Moeti.



Segundo o jornal britânico, as taxas de mortalidade variam entre 24% e 88%, dependendo da variante do vírus.

Dois casos do vírus mortal Marburg foram identificados no Gana, na África Ocidental. Esta é a primeira vez que uma doença semelhante ao Ébola é detetada no país.De acordo com o The Guardian, os casos foram detetados em amostras de sangue recolhidas na região sul de Ashanti.Até ao momento, não existe tratamento ou vacina para o vírus Marburg, que é quase tão mortal quanto o Ébola. Os sintomas associados são febre alta e sangramento interno e externo. Segundo a OMS, o vírus pode proliferar através de animais infetados, nomeadamente morcegos."O público é, portanto, aconselhado a evitar grutas habitadas por morcegos e a cozinhar todas as carnes antes do consumo", afirmaram os agentes de saúde pública do Gana.O Serviço de Saúde do Gana (GHS), comunicou que foram identificados 98 casos de contato que já se encontram em isolamento. A OMS declarou o surto e está a "mobilizar mais recursos para dar resposta".