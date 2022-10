Gás lacrimogéneo reprime milhares de manifestantes no Sudão no 1.º aniversário do golpe militar

Milhares de sudaneses que saíram esta terça-feira às ruas em Cartum para protestar contra o golpe de Estado realizado há um ano e exigir a devolução do poder aos civis, foram recebidos pela polícia com granadas de gás lacrimogéneo.

"Soldados para as casernas", entoavam os manifestantes na capital, e bairros populares limítrofes, onde todas as estradas foram bloqueadas.

Os dois campos tomaram posições logo ao amanhecer, com os manifestantes a ergueram barricadas para retardar o avanço das forças de segurança, que iniciaram o bloqueio de estradas e pontes para impedir os populares de se aproximarem do palácio presidencial, onde está o general Abdel Fattah al-Burhane, líder do golpe militar de 25 de outubro de 2021.