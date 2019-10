O casamento luxuoso da filha do Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Fernando Dias dos Santos "Nandó", está a revoltar a população devido aos gastos elevados que o mesmo exigiu. A indignação foi tornada pública nomeadamento pelo ativista angolano Luaty Beirão. O presidente angolano, João Lourenço, foi um dos convidados da festa.

Lizandra Dias dos Santos casou com Fernando Coelho da Cruz numa cerimónia que durou três dias. Segundo avança o jornal Club K, o casamento terá tido um custo de cerca de dois milhões de dólares (cerca de um milhão e oitocentos mil euros). Entre vários convidados destacou-se a presença do presidente angolano, João Lourenço, e da mulher Ana Dias Lourenço, tios da noiva.

De acordo com o portal de notícias Angola Online, a cerimónia civil decorreu no passado dia 26 de setembro no Jardim da Cidade Alta. O casamento religioso realizou-se no segundo dia de festa na Igreja de Jesus, seguido do copo de água na Marginal de Luanda, que foi encerrada para o efeito.



A festa continuou a ser celebrada ao terceiro dia no Parque Heróis de Chaves.

Indignado com toda a ostentação deste casamento, o ativista Luaty Beirão já expressou a sua opinião numa publicação no Twitter.

"Enquanto os sinais exteriores de riqueza não forem alvo de indagação e inquérito, estes indivíduos nunca vão sentir necessidade de ser discretos", pode ler-se na publicação.

Enquanto os sinais exteriores de riqueza não forem alvo de indagação e inquérito, estes indivíduos nunca vão sentir necessidade de ser discretos. "In yo face". Salário é kuanté? pic.twitter.com/BaNoPcN5NL — Luaty Beirão (@LuatyBeirao) September 27, 2019

Após a realização do casamento foi também divulgado um vídeo onde se podem ver os preparativos do matrimónio. Nas imagens é possível ver várias estruturas a ser montadas que no final se transformam em cenários de luxo.

A festa não foi marcada apenas por cenários extravagantes e, segundo avança o Club K, o bolo dos noivos, por exemplo, tinha sete andares.

A mesma publicação refere que depois de surgirem várias opiniões contra a ostentação desta festa, Tchizé dos Santos, que teve Nandó como padrinho de casamento em 2003, já veio a público defender os noivos.



A deputada do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, pede à população para deixar "a jovem [Lizandra Dias dos Santos] casar como sempre sonhou". "Se sonhou casar como princesa e a família pode pagar, muito bem, ate porque esta família já deu muitos empregos em Angola", tenta justificar Tchizé.