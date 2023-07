O general Abdourahmane Tiani, também conhecido como Omar Tchiani, declarou-se esta sexta-feira novo líder do Níger após o golpe de Estado que liderou e que na quinta-feira depôs o Presidente Mohamed Bazoum. Este, refira-se, foi o primeiro líder eleito do Níger a suceder a outro desde a independência, em 1960. Continua detido pela guarda pessoal.





A comunidade internacional condena o golpe e exige o regresso à ordem constitucional, mas Tiani justificou a tomada do poder com a insegurança que se vive no país. Acusou ainda o Governo de uma inexplicável falta de “colaboração genuína” com os Governos militares do Mali e do Burquina Faso na luta contra os rebeldes radicais islâmicos que semeiam caos e morte naquela região de África.