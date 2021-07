O general português Nuno Lemos Pires vai comandar as forças da União Europeia (UE) que vão treinar as unidades moçambicanas de intervenção rápida para combaterem as forças radicais islâmicas que atuam, sobretudo, na província de Cabo Delgado, no norte do país.A missão aprovada esta segunda-feira em Bruxelas pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE visa o "restabelecimento da segurança" em Cabo Delgado”.