Governo angolano licita obras de centro tecnológico em Viana no valor de 31 milhões de euro

O Governo angolano anunciou esta quarta-feira a abertura de um concurso público internacional para a construção de um Centro de Tecnologia Avançada Industrial, no Polo Industrial de Viana, a leste de Luanda, no valor de 31,15 milhões de euros.O anúncio consta numa página de publicidade no Jornal de Angola, em que o Ministério da Indústria angolano refere ter recebido um empréstimo de 34,825 milhões de dólares (31,15 milhões de euros) do Banco de Exportação e Importação da Coreia do Sul, ao abrigo dos recursos do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento Económico (EDCF, na sigla inglesa) sul-coreano.Segundo o "anúncio de procedimento" para a licitação, o Ministério da Indústria refere que parte do empréstimo é destinado para os pagamentos previstos no contrato de aprovisionamento técnico do projeto.O projeto inclui o fornecimento de equipamentos e instalações técnicas, serviços de aprovisionamento, formação de formadores e outros serviços essenciais à sua concretização.O processo de licitação competitiva será conduzido em conformidade com as diretrizes de aprovisionamento ao abrigo do empréstimo EDCF, estando aberto apenas a concorrentes de nacionalidade coreana.O concurso público para o projeto de construção e apetrechamento do Centro Industrial de Tecnologia Avançada contempla, ainda, a aquisição de bens móveis, serviços de consultoria, locação de bens móveis e concessão de obras públicas.O prazo de execução do contrato tem uma duração de 24 meses.O Centro de Tecnologia Avançada Industrial vai formar, anualmente, cerca de dois mil técnicos em áreas como automação, robótica, mecânica geral e automóvel, manutenção industrial e outras, para ajudar as micro, pequenas e médias empresas a melhorarem a qualidade dos seus produtos e a torná-los mais competitivos.