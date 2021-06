Governo angolano renova regras da situação de calamidade com mais rigor em Luanda

O Governo angolano vai manter a situação de calamidade pública por mais 30 dias, com as mesmas regras, e um "ligeiro acréscimo" de rigor na entradas e saídas da província de Luanda, sob cerca sanitária desde março de 2020.

As regras do novo decreto presidencial da situação de calamidade relativa à covid-19 entram em vigor em 09 de junho, prolongando-se por mais 30 dias, e foram esta segunda-feira anunciadas pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida.

O governante salientou que o último mês foi ainda marcado por "números relevantes e preocupantes" da doença, e embora as restrições adotadas tenham permitido "um estancamento", não há ainda elementos suficientes para concluir que a tendência foi invertida, razão pela qual o executivo decidiu manter, no essencial, as medidas já em vigor.