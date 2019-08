Governo confirma morte de português em acidente de viação em Angola

O Governo confirmou esta terça-feira à Lusa a morte de um cidadão nacional em Angola vítima de um acidente de viação, adiantando que depois da autópsia serão realizadas as diligências para que o corpo possa ser transportado para Portugal."Confirma-se o falecimento do cidadão nacional em Angola. A ocorrência está a ser acompanhada pelo Consulado-Geral em Luanda que está a contactar com um amigo do nacional falecido que está a acompanhar o pai do cidadão", disse fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, acrescentando que, "após a realização da autópsia, serão realizadas as diligências para a emissão do alvará de trasladação".Luís Vicente, de 28 anos, natural de Alpiarça, morreu domingo na província de Malanje, em Angola, após o carro ligeiro em que seguia se despistar devido ao rebentamento de um dos pneus.O corpo de Luís Vicente virá para Portugal e deverá ser sepultado junto da família, mas ainda não há data para a transladação, uma vez que o corpo será ainda alvo de autópsia.Luís Vicente estava em Angola há cinco anos, onde geria uma loja de produtos agrícolas. Deixa duas filhas menores, com um e quatro anos.