Governo da Guiné-Bissau ativa rastreio do Ébola e mantém fronteira aberta com Conacri

O Governo da Guiné-Bissau decidiu esta quinta-feira ativar a equipa de rastreio do Ébola e manter as fronteiras abertas com a Guiné-Conacri, seguindo as recomendações apresentadas pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES).

Segundo um comunicado do Conselho de Ministros, divulgado à comunicação social, o Governo deliberou "reconstruir a equipa de rastreio do Ébola", que tinha sido criada em 2014, e manter as fronteiras com a Guiné-Conacri abertas nos três pontos de entrada, nomeadamente Bruntuma, Pitche-Fulamor e Cuntabane.

Em declarações à Lusa na quarta-feira, o coordenador do COES, Dionísio Kumba, disse que o plano de resposta ao Ébola criado em 2014 já estava a ser atualizado e recomendava a manutenção da fronteira aberta.