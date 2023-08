Governo da Guiné-Bissau baixa preço de combustíveis

O Governo da Guiné-Bissau baixou o preço de venda ao público do gasóleo em 10 francos CFA e da gasolina em seis francos CFA, foi anunciado em despacho conjunto dos ministros da Energia e das Finanças.

De acordo com o despacho, a que a Lusa teve esta quinta-feira acesso, a medida do Governo foi tomada na sequência de recomendações da Comissão Técnica de Seguimento e Revisão de Preços de Combustíveis, Derivados do Petróleo e Gás Natural (CSRP), que esteve reunida na passada quarta-feira.

A baixa do preço dos combustíveis acarreta a redução de preços nos transportes públicos e também influencia toda a atividade económica no país, refere ainda o despacho do Governo que anuncia igualmente a proibição de venda ambulante daqueles produtos.

Até quarta-feira, dia 30 de agosto em curso, o gasóleo era comprado nas bombas a 760 francos CFA o litro e a gasolina a 808 francos CFA.

A redução de preço de combustíveis acontece uma semana depois de o Governo reduzir o preço do arroz da espécie trinca 100% partido que passou de 22.500 francos CFA (34 euros), por cada saco de 50 quilogramas, para 17.500 francos CFA (cerca de 26 euros).

O executivo promete baixar os preços de vários outros produtos de consumo no mercado guineense.