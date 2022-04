Governo da Madeira diz estar a acompanhar "em permanência" cheias em África do Sul

O Governo Regional da Madeira assegurou esta quinta-feira que está a acompanhar "em permanência" as cheias na África do Sul e que não há "danos de maior" nem vítimas nos cerca de 20 mil madeirenses que vivem na região de Durban.

"É com grande preocupação e consternação que o Governo da Madeira tem acompanhado as trágicas cheias, as piores dos últimos 60 anos, que têm assolado a África do Sul, nomeadamente na província de KwaZulu-Natal e na sua cidade capital Durban", afirma o diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu.

Numa mensagem enviada às redações, Rui Abreu garante que tem acompanhado a situação "em permanência, tendo recebido do cônsul honorário em Durban, Elias Sousa, a garantia de que não há danos de maior, nem vítimas, nos cerca de 20 mil portugueses da Madeira que fazem daquela zona portuária a sua casa".

"Este fenómeno natural, que nós madeirenses bem conhecemos, à nossa escala, já provocou destruição de casas, estradas, pontes e outras infraestruturas públicas. Pior, são já mais de 300 as vítimas mortais", lamenta o diretor regional, do governo insular de coligação PSD/CDS-PP.