Governo dará formação em português a corpo diplomático da Costa do Marfim

O Governo português vai apoiar a formação em língua portuguesa do corpo diplomático da Costa do Marfim, que tem relações próximas com vários países lusófonos, anunciou esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiro, Augusto Santos Silva.O Instituto Camões apoiará a formação de funcionários diplomáticos da Costa do Marfim ao abrigo de um acordo assinado entre os dois governos, durante uma visita a Abidjan de Augusto Santos Silva, que começou esta terça-feira e termina quarta-feira.No âmbito de uma Comissão Mista entre ambos os governos, Santos Silva assinou ainda dois outros acordos, na área do desporto e na área da modernização administrativa, e aproveitou para fazer uma análise da situação regional, naquela zona de África, e para acompanhar o investimento económico de empresas portuguesas."O apoio às ações de formação em língua portuguesa é muito importante e já vinha sendo feito em áreas específicas, como para os funcionários de instituições internacionais", explicou o chefe da diplomacia portuguesa, em declarações telefónicas à Lusa."A expansão do conhecimento do português é uma das nossas prioridades", acrescentou o ministro, referindo-se à ação formativa que o acordo assinado esta terça-feira colocará em prática, permitindo que o corpo diplomático da Costa do Marfim nos diferentes países de língua oficial portuguesa tenha melhores competências.O Governo português está ainda a apoiar o ensino da língua nos estabelecimentos de ensino secundário, em programas que abrangem já cerca de 800 alunos em três escolas da Costa do Marfim.Durante o primeiro dia de visita à Costa do Marfim, Santos Silva assinou ainda um acordo na área do desporto e outro na área das parcerias governamentais.O ministro destacou a parceria na modernização administrativa, em que o Governo da Costa do Marfim aproveitará para adaptar o modelo das Lojas do Cidadão naquele país africano.A ministra da Modernização Administrativa de Portugal já tinha recebido em Lisboa a sua homóloga da Costa do Marfim, que se mostrou interessada em desenvolver um projeto semelhante à experiência da Loja do Cidadão no seu país.Esta terça-feira, Santos Silva assinou um acordo em que Portugal se torna parceiro dessa experiência administrativa.Santos Silva, que se fez acompanhar do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, aproveitou o encontro com responsáveis do Governo da Costa do Marfim para analisar a situação na África Central, olhando em particular para as delicadas situações no Mali e no Níger.O ministro teve ainda a oportunidade de avaliar o investimento das empresas portuguesas na Costa do Marfim, destacando o caso de uma empresa -- Mota Engil -- que recentemente foi escolhida para gerir 2/3 do negócio da recolha do lixo em Abidjan, a maior cidade do país, com seis milhões de habitantes."Esse projeto mostra bem a importância das empresas portuguesas nesta região", assinalou Santos Silva."Este é um projeto que muito beneficia a economia da Costa do Marfim", disse o ministro, realçando o facto de aquela empresa ter criado três mil novos postos de trabalho e apenas 85 serem ocupados por portugueses.