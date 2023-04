Governo de Angola começa reuniões com Namíbia sobre petróleo

O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola inicia esta quarta-feira uma visita à Namíbia para trocar experiências com as autoridades locais sobre a exploração dos recursos naturais e sobre o combate ao tráfico de combustíveis.

"Um encontro técnico, para a troca de experiências, entre o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás angolano e o Ministério das Minas e Energia namibiano, preenche a agenda, contando doze pontos, cujo destaque recai ao cadastro mineiro; legislação e regime fiscal para a indústria de lapidação de diamantes; pesquisa e exploração de diamantes offshore; pesquisa e exploração de urânio e legislação e regime fiscal para pesquisa e exploração de urânio", lê-se num comunicado do Governo angolano.

Diamantino Azevedo ficará dois dias na capital da Namíbia, durante os quais encabeçará a delegação angolana, que inclui também responsáveis do Instituto Nacional de Petróleo (INP).

"O INP vai apresentar o seu conjunto de cursos virados à mineração e hidrocarbonetos, seguindo-se a troca de experiências entre os dois países no domínio da exploração e produção de hidrocarbonetos em áreas reservadas (a exemplo do Okavango), bem como as oportunidades de investimentos nas indústrias mineira e de hidrocarbonetos", aponta-se ainda no comunicado.

Para além disso, os dois países vão também debater medidas de combate ao tráfico transfronteiriço: "O combate ao tráfico de combustíveis através da fronteira comum será outro tema em análise, ao que se seguirão temas como a Refinaria do Lobito e beneficiamento do cobre", acrescenta-se no texto.

O programa inscreve ainda visitas ao Cadastro Mineiro da Namíbia e Fábricas de Lapidação de Diamantes e um encontro temático e a assinatura de um Memorando de Entendimento entre Angola e a Namíbia no domínio dos Recursos Minerais e Hidrocarbonetos.

De acordo com Luanda, acompanham o ministro Diamantino Azevedo o diretor nacional de Recursos Minerais, os diretores gerais do Instituto Nacional de Petróleo e do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, os presidentes dos conselhos de administração da Agência Nacional de Recursos Minerais, do Instituto Geológico de Angola, da Endiama e da Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam), para além de dois administradores da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e a petrolífera Sonangol.