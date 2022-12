Governo de Cabo Verde condena captura de tubarões e raias e promete agir

O Ministério do Mar de Cabo Verde condenou esta sexta-feira a captura de tubarões e raias protegidos no arquipélago e garantiu que vai "atuar em conformidade com a lei" para punir os infratores.

Numa nota oficial, aquele ministério cabo-verdiano informou que teve conhecimento, via denúncia, de eventual captura e extração de barbatanas e dentes de tubarão nas ilhas da Boa Vista e do Maio.

"Sendo que estas espécies se encontram protegidas pela lei, o ministério condena desta forma esta prática que poderá pôr em causa a sustentabilidade destes predadores de topo", escreveu a mesma fonte.

E adiantou ainda que está a acompanhar a situação e, através da Inspeção-Geral das Pescas, vai atuar em conformidade com a lei para punir os infratores.

"Qualquer tentativa de captura para fins publicitários e promocionais de pesca desportiva ou dirigida e que mostram nitidamente uma prática ilícita é condenada pelo Ministério do Mar", vincou.

O ministério referiu ainda que em Cabo Verde, de acordo com os planos e com as avaliações de stock, há uma pesca dirigida aos tubarões oceânicos, mas há uma lista de tubarões que estão na lista vermelha e que não podem ser capturados.

"Não obstante serem essenciais à saúde e bem-estar do oceano, do ponto vista do seu papel na cadeia trófica, os tubarões e raias continuam a ser alvos de uma pesca comercial e desportiva sem as respetivas autorizações", lamentou aquele departamento governamental cabo-verdiano.

E referiu ainda que segundo análises mundiais, a sobrepesca e uma proteção, muitas vezes pouco efetiva, estão a destruir várias espécies de tubarões, raias e outros peixes cartilaginosos.

As associações ambientalistas de Cabo Verde têm sistematicamente alertado para a pesca ilegal de espécies marinhas ameaçadas no país, sendo que as autoridades têm também feito apreensões de algumas espécies.

Em agosto de 2020, por exemplo, o Projeto Biodiversidade lançou uma campanha de sensibilização contra a captura e consumo ilegal de espécies marinhas protegidas em Cabo Verde, esperando também motivar a denúncia desses casos e mudar comportamentos.

Entre as espécies estão as tartarugas e aves marinhas, todos os mamíferos marinhos (golfinhos e baleias) e algumas espécies de tubarão também estão protegidas pelas leis em Cabo Verde e por tratados internacionais ratificados por Cabo Verde.