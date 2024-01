Governo de Cabo Verde destaca união em vitórias das seleções de futebol e de andebol

O Presidente da República e o primeiro-ministro de Cabo Verde destacaram esta sexta-feira o espírito de união nas vitórias das seleções de futebol e de andebol nos respetivos campeonatos africanos.

"Ganhámos no Egito (CAN andebol) e Costa do Marfim (CAN futebol). Podemos competir, podemos ganhar, quando somos um só Cabo Verde!", escreveu o chefe de Estado, José Maria Neves, na sua página pessoal no Facebook.

A seleção cabo-verdiana de futebol venceu esta sexta-feira Moçambique por 3-0 e tornou-se a primeira equipa a garantir o apuramento para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN2023), que está a decorrer na Costa do Marfim, e logo no primeiro lugar do Grupo B, após a segunda jornada.

Também esta sexta-feira, a seleção de andebol de Cabo Verde 'esmagou a Zâmbia por 45--13 e também garantiu o apuramento para a próxima fase, quartos de final, da Taça das Nações Africanas, que decorre no Egito.

"É com enorme orgulho e admiração que felicito as nossas seleções de futebol e andebol pela brilhante qualificação para as próximas fases do CAN. Vocês representam o espírito resiliente e determinado de Cabo Verde, levando o nome do nosso país a novos patamares no cenário desportivo africano", escreveu, por sua vez, o primeiro-ministro.

Para Ulisses Correia e Silva, não se trata apenas de "uma vitória no campo, mas uma fonte de inspiração para todos os cabo-verdianos", reforçando a convicção de que, "com trabalho árduo e união", o país é capaz de "superar qualquer desafio".

"A paixão, a garra e o talento que demonstraram são um reflexo da nossa identidade nacional", enfatizou o chefe do governo, que felicitou os 'guerreiros', a quem pediu para continuarem a "levar a bandeira do país com honra" e a "encher os corações de esperança e alegria".

Às reações dos chefes de Estado e de Governo somam-se muitas mensagens nas redes sociais de regozijo, orgulho e de felicitações às duas seleções cabo-verdianas.

Na página oficial da CAN2023, pode-se ler que os 'Tubarões Azuis' "deram um show" e derrotaram Moçambique por 3-0.