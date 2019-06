Governo de Cabo Verde duplica pensão a comunidades em situação de vulnerabilidade

O Governo cabo-verdiano anunciou esta quinta-feira que duplicou o valor da pensão concedida às comunidades emigradas em situação de vulnerabilidade em São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Senegal, num total de 1.400 beneficiários.Em comunicado, o executivo liderado por Ulisses Correia e Silva adiantou que estes 1.400 beneficiários vão receber as pensões com os novos valores e retroativamente desde janeiro, através do Centro Nacional de Pensões Sociais (CNPS).O maior número de beneficiários (1.117) está em São Tomé e Príncipe, cuja pensão passou de 20 para 40 euros mensais, o mesmo valor praticado para os 187 cabo-verdianos nesta situação em Angola.Em Moçambique, onde existem 50 cabo-verdianos em situação de vulnerabilidade a beneficiar dessa prestação, a pensão passou de 22 para 44 euros mensais, enquanto na Guiné-Bissau os 31 cabo-verdianos nas mesmas condições vão receber 34 euros, contra os atuais 17 euros.A pensão paga aos 30 cabo-verdianos nesta situação que vivem no Senegal passou de 17 para 34 euros mensais.De acordo com o Governo cabo-verdiano, esta prestação social tem como objetivo "garantir a proteção social dos cabo-verdianos que vivem em situação de pobreza extrema nas comunidades emigradas"."O pagamento dessas pensões é feito trimestralmente pelas Embaixadas ou Representações Consulares", lê-se no comunicado.