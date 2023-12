Governo de Macau quer introduzir "agentes infiltrados" no combate ao jogo ilegal

Uma proposta de lei de combate aos crimes de jogo ilegal em Macau prevê a introdução de "agentes infiltrados" e a criação de um regime de proteção para quem colabore com a polícia, anunciou esta segunda-feira o Conselho Executivo.

Tendo em conta "o elevado grau de evasão à investigação e ocultação dos crimes relacionados com o jogo ilícito", a proposta introduz "disposições sobre 'agentes infiltrados'", além de criar um "novo regime de proteção para quem preste informações ou tenha colaborado com a polícia na descoberta de criminosos", disse em conferência de imprensa o porta-voz do Conselho Executivo, André Cheong Weng Chon.

A figura do "agente infiltrado", explicou na ocasião a diretora dos Serviços de Assuntos de Justiça, não é nova em Macau: "Temos esta figura noutras legislações de combate ao crime, nomeadamente na lei contra a droga", notou Leong Weng In.