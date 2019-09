Governo de Maputo lança campanha contra venda ilícita de medicamentos

O Governo da cidade de Maputo lança esta sexta-feira uma campanha contra a venda ilícita de medicamentos, uma iniciativa que visa sensibilizar a população para os riscos da aquisição de medicamentos inapropriados e não licenciados pelo Ministério da Saúde."Os objetivos da campanha são combater a venda ilícita de medicamentos e informar aos cidadãos sobre os perigos do uso inadequado de medicamentos", refere, em comunicado, o Governo da cidade de Maputo.A iniciativa, dirigida pela governadora da cidade de Maputo, Iolanda Cintura, contará com a presença de quadros da Polícia da República de Moçambique (PRM), além de representantes da câmara municipal da capital moçambicana.A ideia é "incentivar os cidadãos a identificar as fontes dos medicamentos vendidos ilegalmente e combater o furto e desvio no sistema nacional de saúde", acrescentou o documento.Organizações da sociedade civil moçambicana, entre as quais o Centro de Integridade Pública (CIP), têm denunciado redes de venda ilícita de medicamentos em Moçambique, um problema de "ausência de uma gestão científica dos medicamentos e artigos médicos".Um relatório da direção da saúde do município de Maputo, divulgado em 2017, indicava que 54% das pessoas que procuravam medicamentos em Maputo não tinham prescrição médica e 82,1% dos vendedores informais não tinha nenhuma formação farmacêutica.