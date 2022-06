Governo de Moçambique sugere alternativas ao pão

O ministro moçambicano da Indústria e Comércio alertou esta segunda-feira para a subida do preço do trigo no país, que deverá levar a um aumento do pão, sugerindo "mandioca e batata-doce" como alternativas.

No final de maio, Moçambique tinha trigo suficiente em armazém para a produção de pão, mas as novas encomendas vão ter "novos preços, que são altos", disse Silvino Moreno.

O governante falava à margem do seminário sobre o programa Industrializar Moçambique.

Segundo Moreno, o preço do trigo vai aumentar "por conta da crise" causada pela guerra na Ucrânia, que tem implicado maiores custos na importação do produto, referindo que Moçambique "não tem como fugir".

A subida do preço do trigo vai consequentemente fazer aumentar também o preço do pão, um alerta que as panificadoras moçambicanas têm vindo a fazer.

Face à situação, o ministro da Indústria e Comércio sugeriu que os moçambicanos substituam o pão por outros produtos, entre os quais mandioca e batata-doce.

Além do pão, apontou: "Temos a mandioca, a batata-doce e outros produtos".

"Temos de incentivar as pessoas a fazerem uso destes produtos nacionais", advogou Silvino Moreno.