Governo de São Tomé e Príncipe prorroga estado de alerta por mais 30 dias

O governo são-tomense prorrogou esta quinta-feira até 31 deste mês o estado de alerta no país, apesar de "registar com agrado a estabilização dos resultados positivos e a diminuição considerável da taxa de infeção de contágio" por Covid-19.

"O governo decidiu prorrogar até o dia 31 de julho o Estado de Alerta em todo o território nacional e manter as medidas restritivas que estão em vigor até ao momento", disse o porta-voz do governo e ministro dos Assuntos parlamentar, Comunicação Social e Novas tecnologias, Wando Castro.

O último estado de alerta termina esta quinta-feira e a decisão de prorrogar por mais 30 dias o regime foi tomada em Conselho de ministros.

São Tomé e Príncipe tem atualmente apenas 12 casos ativos de Covid-19 na ilha de São Tomé estando a ilha do Príncipe isenta de cidadãos com infeção e sem pacientes internado nas duas ilhas o que, segundo o porta-voz do executivo, "deixa o Governo de certa forma com algum alento".

"Mas a experiência mostra-nos que com esse inimigo invisível não podemos baixar a guarda nem relaxar, tentando sempre fazer o equilíbrio entre as medidas de impacto sanitário e as medidas económicas, para tentar mitigar essa crise", disse o ministro dos Assuntos Parlamentar, Comunicação Social e Novas Tecnologias, Wando Castro.

O executivo são-tomense considera que "convém as populações habituarem-se a conviver" com as medidas sanitárias em vigor porque a Covid-19 "veio para ficar, muito embora o processo de vacinação tem corrido bem e está a ganhar grande amplitude".

O governo decidiu igualmente que a partir de 9 deste mês os passageiros com destino a Portugal e vice-versa passam a apresentar apenas um teste rápido negativo feito 48 horas antes da viagem, "desde que esse teste seja reconhecido pela Agência Europeia de Medicamentos".

"Esta é uma medida que o governo assume em função de uma resolução do Conselho de Ministros de Portugal que permite a entrada de cidadãos no território de Portugal apenas com o teste rápido", justificou Wando Castro.

De igual modo as deslocações de cidadãos de São Tomé para a ilha do Príncipe continuam a ser exigidas os testes rápidos efetuados com 48 horas de antecedência.

"No contexto atual essas medidas podem parecer excessivas, mas nós preferimos agir por precaução e ir evoluindo de forma muito ponderada e ver como é que a situação evolui até porque estamos num período eleitoral, propício a grandes aglomerações e também de ferias em que muitos turistas e cidadãos nossos que vivem na diáspora irão visitar o país", explicou o governante.