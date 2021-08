Governo dos EUA doa mais de 500 mil vacinas da Pfizer contra a Covid-19 a Angola

Angola recebeu esta terça-feira 586.170 doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 doadas pelo Governo dos Estados Unidos da América (EUA), por via da iniciativa Covax, anunciou da embaixada dos EUA em Luanda.

O lote dessas vacinas chegou esta terça-feira ao aeroporto internacional 4 de Fevereiro e "faz parte dos esforços globais do Governo Biden-Harris para combater a pandemia da covid-19", refere-se numa nota de impressa da embaixada norte-americana.

Segundo o documento, "esta doação de 25 milhões de doses desta vacina a África é parte do cumprimento da promessa dos EUA das 80 milhões de doses doadas globalmente. O Governo dos EUA coordenou estreitamente com a União Africana e do CDC África as atribuições das vacinas a cada país".