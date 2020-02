Governo espanhol congratula-se com libertação de presos políticos na Guiné Equatorial

O Governo espanhol congratulou-se esta quarta-feira em Madrid com a libertação de dois membros do partido Convergência para a Democracia Social (CPDS), da oposição na Guiné Equatorial, "depois de vários meses em prisão, numa situação precária".

"A Espanha congratula-se com a notícia da libertação dos membros do partido CPDS Joaquin Elo Ayeto, mais conhecido como 'Paysa', e Luis Mba Esono Mangue, que foram libertados da prisão nos dias 14 e 15 de fevereiro, respetivamente, depois de vários meses em prisão, numa situação precária", lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol.

Madrid também sublinha "a importância" do "Estado de direito e do respeito pelas leis em vigor", particularmente no que respeita à esfera judicial.