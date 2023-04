O Governo está a trabalhar na retirada de cidadãos portugueses do Sudão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa Nacional anunciaram em comunicado que já contactaram os cidadãos nacionais conhecidos no país africano em conflitos.



"Foram já contactados todos os cidadãos nacionais conhecidos no Sudão, e as diferentes situações estão a ser acompanhadas", diz o comunicado.





Estados Unidos da América, França, Turquia, Reino Unido e Espanha já anunciaram a retirada de diplomatas e membros das embaixadas dos respetivos países do Sudão. Biden defendeu, este sábado, um "cessar-fogo incondicional e imediato".Os confrontos, que colocam frente a frente fações militaras rivais, começaram em Cartum, capital do Sudão, a 15 de abril, e já provocaram a morte de mais de 400 pessoas.