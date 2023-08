Governo está "operacionalizar a retirada em segurança" de nove portugueses no Níger

O general Abdourahmane Tiani, também conhecido como Omar Tchiani, declarou-se na passada sexta-feira novo líder do Níger após o golpe de Estado que liderou e que na quinta-feira depôs o Presidente Mohamed Bazoum.

O Governo está "a acompanhar a situação no Níger" e a "operacionalizar a retirada em segurança" de nove cidadãos portugueses que se encontram no país, segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros a que a TSF teve esta terça-feira acesso."Os cidadãos já identificados exercem funções em organizações europeias e empresas privadas", refere o Governo que acompanha a situação "através da Embaixada de Portugal em Abuja, e em articulação com a Delegação da UE em Niamey".