Governo guineense ordena a restaurantes para incluírem pratos nacionais na ementa

O ministro do Turismo da Guiné-Bissau, Fernando Vaz, emitiu esta quarta-feira um despacho onde ordena que a partir de agora todos os restaurantes, incluindo os de hotéis, incluam na ementa pratos nacionais do país.

No documento, a que a Lusa teve acesso, Fernando Vaz indica que a medida visa atender "as inúmeras reclamações e solicitações de utentes" e ainda em associação com a necessidade de promover "a rica gastronomia nacional junto aos turistas e público em geral".

Vaz sustenta a decisão com o estabelecido na lei que fixa o Regime Jurídico de Atividades Hoteleiras e Similares na Guiné-Bissau.

Fernando Vaz, que é também porta-voz do Governo guineense, ordena que a medida seja comunicada a todos os estabelecimentos hoteleiros e de restauração.