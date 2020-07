Governo guineense repudia vandalização da rádio privada Capital FM

O ministro da presidência do Conselho de Ministros da Guiné-Bissau, Serifo Jaquité, disse este domingo que o Governo condena e repudia os atos de vandalização ocorridos na rádio privada a Capital FM, por homens armados desconhecidos.

Acompanhado do ministro do Interior, Botche Candé e do secretário de Estado da Comunicação Social, Conco Turé e a mando do primeiro-ministro, Nuno Nabian, Serifo Jaquité efetuou uma visita às instalações da rádio para constatar o nível dos estragos, disse.

"Ao tomar conhecimento deste ato vândalo, ignóbil e desproporcional a tudo o que são as garantias de um estado de direito democrático, o primeiro-ministro ordenou-nos a vir cá constatar o que se passou", afirmou o ministro da presidência do Conselho de Ministros do Governo guineense.

Após visitar todas as dependências da rádio e de conversar com a direção da estação, Serifo Jaquité disse que não restam dúvidas de que a imagem do país ficará novamente beliscada.

"É mais uma triste imagem que a Guiné-Bissau está a transmitir para o mundo", defendeu.

O ministro disse que lamentam o sucedido "em nome do Presidente da República, do primeiro-ministro e de todas as instituições democráticas" da Guiné-Bissau, mas que o Governo vai agir para descobrir os autores do ato que disse ter sido perpetrado por "pessoas que estão contra o desenvolvimento" do país.

"Porque numa sociedade democrática, de justiça, que aspira ao desenvolvimento não é admissível, de forma alguma, um atentado contra os direitos fundamentais do cidadão, o direito à voz", defendeu Jaquité.

Ainda este domingo, por indicações do ministro da presidência do Conselho de Ministros, o secretário de Estado da Comunicação Social, Conco Turé, vai reunir-se com os órgãos representativos da classe jornalística para analisar a situação da rádio capital FM.

Serifo Jaquité disse terem sido instadas as forças de segurança e da Polícia Judiciária no sentido de apurar quem foram os autores da vandalização para que possam ser presentes à justiça, observou o ministro.

"Mas, também pedimos a quem tiver informações que nos indique para que os autores deste ato sejam traduzidos à justiça", sublinhou Jaquité, precisando que o Governo "é totalmente apologista" da democracia e da liberdade de expressão.

O ministro destacou que neste cenário de liberdade quem cometer excessos deve ser responsabilizado através de órgãos competentes.

Citando relatos do agente de segurança que se encontrava no edifício, na avenida da Nigéria, no bairro Militar, subúrbios de Bissau, a direção da rádio informou à Lusa que por volta da uma da manhã, uma viatura de dupla cabine de cor branca, sem matrícula, parou diante do imóvel e de lá desceram "homens armados e fardados" que o imobilizaram e entraram.

"Cortaram os cabos dos emissores, destruíram os computadores, vandalizaram tudo", notou Yankuba Danso.