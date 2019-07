Governo moçambicano apresenta simulador informático para desenhar políticas públicas

O Ministério da Economia e Finanças (MEF) moçambicano apresentou esta quarta-feira um micro-simulador que vai ajudar a formular políticas públicas baseadas em modelo informático e verificado e sair das "crenças gerais", no que toca a setores sociais."O instrumento vai direto às famílias, aos indivíduos e empresas e mostra qual é o impacto do aumento ou diminuição de certo imposto", explicou Enilde Sarmento, diretora-adjunta de estudos económicos e financeiros do MEF à Lusa.A ferramenta, um sofware baptizado "Mozmod" vai ajudar na verificação do impato da adoção de um certo benefício social, aumento de valores monetários transferidos para as crianças desfavorecidas e idosos.O Mozmid usa informação existente nas bases de dados representativas das populações sobre a característica dos agregados familiares, rendimentos e despesas.Esta será uma ferramenta útil tanto para formuladores de políticas como para pesquisadores na análise e comparação dos diferentes cenários políticos sobre pobreza, desigualdade e receitas governamentais, considerou Enilde Sarmento."Os modelos micro trazem mais valia no sentido de que trazem análises mais segmentadas de atendimento a vários grupos sociais, sobretudo agora que temos desigualdades sociais, como questão importante", acrescentou Vasco Nhabinde, Secretário-Permanente do MEF.O Mozmod foi criado através de uma ação conjunta do Instituto Mundial de Pesquisas de Economia do Desenvolvimento da Universidade das Nações Unidas (UNU-WIDER), Instituto de Pesquisas Sociais e Económicas (ISER) da Universidade de Essex e da Southern African Social Policy Research Insights(SASPRI).As três instituições lançaram projectos de pesquisa em modelos de micro-simulação fiscal e de benefício social para países em desenvolvimento em África como Etiópia, Gana, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia, Uganda e também em outros lugares (Equador e Vietnam) além dos que já existem para a África do Sul e a Namíbia.