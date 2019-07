Governo moçambicano aprova construção de central termoelétrica a gás

O Conselho de Ministros de Moçambique aprovou esta terça-feira em decreto a construção da central termoelétrica a gás de Beluluane, sul do país, no valor de 700 milhões de dólares (627 milhões de euros)."O Governo aprovou o empreendimento termoelétrico de Beleluane [província de Maputo] para a produção e venda, incluindo a exportação de energia elétrica produzida, com capacidade total instalada de até 2000 megawatts", disse Ana Comoana, porta-voz do conselho de ministros em conferência de imprensa em Maputo.A concessionária, Beleluane Gas Company SA, terá o direito de produção, venda e exportação de energia elétrica a gás por 30 anos.O decreto dá direito de construção e operação de infraestruturas de importação, receção, armazenamento, tratamento e exportação de gás natural liquefeito na província de Maputo.A empresa poderá ainda gerir um sistema de gasoduto entre o Porto da Matola e Beleluane, na província de Maputo.A central poderá usar gás importado numa primeira fase, mas a situação vai mudar quando o gás da Bacia do Rovuma (Norte de Moçambique) estiver no mercado.O empreendimento pertence a investidores moçambicanos e estrangeiros como a Gigawatt, Agreko, CTRG, Livaningo, Electricidade de Moçambique e outros.A futura termoelétrica poderá gerar energia na mesma dimensão que a Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), que atualmente pode produzir no máximo até 2075 megawatts.