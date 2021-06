Governo moçambicano aprova taxas para os veículos ligeiros com matrícula estrangeira

O Governo moçambicano aprovou esta terça-feira um decreto que estabelece taxas para os veículos ligeiros com chapa de matrícula estrangeira, anunciou o porta-voz do Conselho de Ministros.

As taxas variam entre três dólares (2,4 euros) e dez dólares (8,2 euros) e serão cobradas nos postos fronteiriços das províncias de Niassa, Zambézia, Tete, Manica e Maputo, afirmou Filimão Suaze, falando à comunicação social após uma sessão do Conselho de Ministros em Maputo.

Os preços das taxas foram definidos com base no critério de reciprocidade, acrescentou o porta-voz do Governo moçambicano.

"Moçambique estava numa situação desvantajosa: as viaturas provenientes de Moçambique pagam em países vizinhos. Haveria, portanto, que fazer conformar esta reciprocidade", declarou Filimão Suaze.

As receitas provenientes destas taxas serão destinadas à manutenção das rodovias, segundo a fonte.

As taxas para os veículos com chapa de matrícula estrangeira em Moçambique eram cobradas apenas aos pesados.