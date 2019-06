Governo moçambicano assume que Sida continua a ser um problema de saúde pública

O Governo moçambicano assumiu esta terça-feira que o VIH/Sida continua um problema de saúde pública em Moçambique, pedindo a intensificação de esforços para assegurar que o país erradique a doença."Apesar do grande compromisso e da enorme mobilização que Moçambique tem empreendido ao longo dos anos, o VIH/Sida continua um problema de saúde pública", declarou Zacarias Zindonga, secretário permanente do Ministério da Saúde de Moçambique.Zacarias Zindonga destacou o impacto negativo da doença no desenvolvimento social e económico do país, quando falava na palestra sobre "Pesquisa em HIV/Sida: Partilhando evidências da África Austral", promovida pela Fundação Manhiça, uma instituição de pesquisa biomédica moçambicana.O país, prosseguiu, enfrenta o repto de reduzir a taxa de infeção diária e a mortalidade por VIH/Sida, através do fortalecimento de campanhas de prevenção e tratamento."Muito tem sido feito, mas ainda somos assolados por carências em termos de recursos humanos, materiais e financeiros para enfrentar a magnitude do problema", destacou.Por seu turno, o secretário-executivo do Conselho Nacional de Combate ao Sida (CNCS), Francisco Mbofana, considerou elevada a taxa de incidência do VIH/Sida no país, que se situa em 13,2% entre a população com idade entre 15 e 49 anos."Temos uma taxa elevada, mas que resulta do aumento da longevidade dos doentes graças à expansão do tratamento anti-retroviral", disse Francisco Mbofana.As autoridades de saúde devem assegurar que mais doentes adiram ao tratamento, porque atualmente apenas 56% de doentes têm acesso à medicação anti-retroviral, dos cerca de dois milhões de infetados.Por outro lado, prosseguiu, é necessário assegurar que os doentes em tratamento não abandonem os cuidados de saúde, para evitar o aumento da carga viral e da subida do potencial de novas infeções.