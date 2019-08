Governo moçambicano baixa preço dos combustíveis

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique anunciou esta quarta-feira uma revisão em baixa do preço dos combustíveis em cerca de um metical.Com o reajuste, que entra em vigor na quinta-feira, o gasóleo desce dos atuais 64,55 meticais (0,94 cêntimos) por litro para 63,51 meticais (0,93 cêntimos), enquanto a gasolina diminui de 67,07 meticais (quase um euro) para 66,49 meticais (0,97 cêntimos), refere um comunicado do ministério.O petróleo de iluminação baixa de 49,08 meticais (0,72 cêntimos) por litro para 48,44 meticais (0,71 cêntimos) e o gás doméstico desce dos atuais 63,26 meticais (0,93 cêntimos) por quilograma para 61,23 meticais (0,90 cêntimos)."A redução do preço dos combustíveis e outros produtos petrolíferos surge da redução do preço do crude no mercado internacional e da estabilidade da taxa de câmbio no mercado cambial interbancário que se tem verificado nos últimos meses", justifica o Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique.