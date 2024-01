Governo moçambicano defende capitalização das matérias-primas para a industrialização do país

O primeiro-ministro de Moçambique, Adriano Maleiane, defendeu a aposta na industrialização do país, através da capitalização da matéria-prima local, visando um rápido crescimento económico.

Maleiane discursava no sábado na reunião do Diálogo sobre Prosperidade em África, realizado em Acra, capital do Gana.

"Reafirmamos a determinação de Moçambique em continuar a implementar medidas e ações que concorram para o incremento da produção industrial nacional, privilegiando o uso da matéria-prima local, estimular o aumento das trocas comerciais, em particular com os países africanos", afirmou o primeiro-ministro moçambicano, no discurso a que a Lusa teve este domingo acesso.

Aquele governante assinalou que a intensificação dos laços comerciais entre as nações africanas vai contribuir para a consolidação da Zona do Comércio Livre Continental Africana e para o alcance dos objetivos da Agenda Africana 2063.

"África precisa aumentar as trocas comerciais entre os países do continente para garantir o desenvolvimento célere dos países africanos", sublinhou Adriano Maleiane.

O primeiro-ministro moçambicano enfatizou a importância de uma aliança forte entre o empresariado e as instituições financeiras do continente.

"Acreditamos que para promover e reforçar as relações económicas e comerciais devemos assegurar um envolvimento cada vez mais vibrante do setor empresarial e das instituições financeiras nacionais, regionais e internacionais, o que irá nos permitir incrementar o investimento em tecnologias e inovação", avançou.

África, prosseguiu, precisa de criar bases sólidas e seguras para o aumento da produção, industrialização através da adição de valores à matérias-primas.