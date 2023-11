Governo moçambicano diz estar a pagar gradualmente horas extraordinárias dos professores

A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique disse esta segunda-feira que o pagamento de horas extraordinárias aos professores está a ser feito de "forma gradual", assegurando que os atrasos no pagamento não estão a afetar os exames finais.

"O processo está a acontecer. À medida que a inspeção vai verificando, vai validando e gradualmente os pagamentos estão a ser feitos", disse a jornalistas Carmelita Namashulua, à margem do ato que marcou o início dos exames finais do ensino secundário em Moçambique, com cerca de 1,6 milhões de alunos em avaliação.

A ministra da Educação moçambicana falava depois de, na última semana, um grupo de professores de uma escola em Maputo anunciar um provável boicote aos exames devido a falta de pagamento das horas extraordinárias.

Segundo Carmelita Namashulua, os atrasos no pagamento de horas extraordinárias aos professores está a ser resolvido a nível central, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Economia e Finanças.

"Não é um caso isolado para a gestão local, provincial ou distrital, porque é uma situação geral dos professores das nossas escolas em todo o país (...) o Governo em nenhum momento disse que não ia pagar as horas extras", referiu a ministra da Educação.

Várias classes profissionais, entre as quais professores, médicos e profissionais de saúde, queixaram-se, nos últimos meses, de atrasos e cortes no pagamento de salários e horas extraordinárias desde que foi introduzida a nova tabela salarial na função pública, que está a ser alvo de forte contestação e críticas de vários segmentos do aparelho do Estado moçambicano.

A Tabela Salarial Única (TSU) foi aprovada em 2022 com o objetivo de eliminar assimetrias e manter a massa salarial do Estado sob controlo a médio prazo, mas o arranque, além atrasos de pagamento, fez disparar os salários em cerca de 36%, de uma despesa de 11,6 mil milhões de meticais/mês (169 milhões de euros/mês) para 15,8 mil milhões de meticais/mês (231 milhões de euros/mês).