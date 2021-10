Governo moçambicano encerra praias por desobediência das normas de combate à Covid-19

O Governo moçambicano anunciou esta quarta-feira o encerramento de algumas praias no país, devido aos "níveis de desobediência" dos utentes face às medidas de contenção da Covid-19.

Um decreto aprovado pelo Conselho de Ministros encerra um total de 18 praias por 15 dias, "tendo em conta os níveis de desobediência", disse Filimão Suazi, porta-voz do Governo, momentos após uma reunião do órgão em Maputo.

Trata-se das praias da Costa do Sol e Catembe, na cidade de Maputo, Ponta do Ouro e Macaneta, na província de Maputo, Bilene e Xai-Xai, em Gaza, Barra, Tofo e Guinjata, na província de Inhambane, todas no sul do país.

Na zona centro, serão encerradas as praias da Ponta Gêa, Estoril e Macuti, na cidade da Beira, Zalala, na cidade de Quelimane e, no norte, as praias Fernão Veloso, na cidade de Nacala, e Wimbe, Marrenganhe, Sagal e Inos, na província de Cabo Delgado.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou em setembro um alívio das restrições para prevenção da covid-19, entre as quais a reabertura das praias até às 17h00, com interdição de aglomerados, jogos, venda ou consumo de bebidas alcoólicas.

Na última semana, o Governo de Moçambique alertou para possível encerramento das praias, face ao "mau comportamento" dos utentes.

Moçambique tem um total acumulado de 1 919 óbitos e 150 874 casos, dos quais 97% recuperados da doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4 813.581 mortes em todo o mundo, entre mais de 235,76 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.