Governo moçambicano preocupado com aumento de casos de covid-19

O Conselho de Ministros de Moçambique manifestou hoje preocupação com o aumento de casos de covid-19 no país, apontando o incumprimento das medidas de prevenção como motivo para a subida de infeções.

"O Governo continua preocupado com a situação de incumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus no nosso país e com o aumento dos casos de contaminação", afirmou a porta-voz da sessão semanal do Conselho de Ministros.

Ludovina Bernardo avançou que o executivo está particularmente preocupado com o índice de infeções na cidade de Maputo e nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, os três locais com transmissão comunitária da pandemia de covid-19 em Moçambique.

Nesse sentido, prosseguiu, o Ministério da Saúde vai intensificar as campanhas de educação e comunicação sobre o imperativo do cumprimento das medidas de prevenção pela população.

Por outro lado, as autoridades vão afinar as estratégias de acompanhamento de casos positivos de covid-19 e de rastreio de contactos de pessoas infetadas, introduzindo métodos mais eficazes, acrescentou a porta-voz do Conselho de Ministros.

Ludovina Bernardo adiantou que as autoridades vão também intensificar a fiscalização das condições de prevenção do novo coronavírus nas instituições de ensino superior e de formação técnico-profissional face à aproximação do reinício das aulas, após mais de quatro meses de suspensão devido à covid-19.

Moçambique registou mais 68 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e elevou para 3.508 o total de casos, mantendo-se com 21 óbitos, anunciou o Ministério da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.