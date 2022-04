Governo moçambicano prepara reabilitação da principal estrada do país

O Governo moçambicano vai reabilitar a Estrada Nacional Número 1 (EN1) e as obras estão orçadas em 750 milhões de dólares (687 milhões de euros), anunciou o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

"Está a decorrer, neste momento, uma série de estudos relativos ao que se deve fazer nesta estrada, para sabermos que tipo de intervenção deve ser feita", declarou Carlos Mesquita, citado esta quarta-feira pela imprensa moçambicana.

As obras na EN1, que liga o sul, centro e o norte do país, vão começar nos pontos mais críticos, com destaque para algumas partes da estrada nas províncias de Inhambane, Manica, Zambézia e Cabo Delgado.

"Precisamos de saber que vamos manter os padrões que temos, como a largura da estrada e outros tipos de artes. O estudo deve ser concluído brevemente e as nossas projeções apontam para maio deste ano para o lançamento do concurso para a reabilitação desta estrada", declarou Carlos Mesquita.

O valor necessário para a reabilitação, que inclui a construção de um total de 13 portagens e que vai incidir numa extensão de 1.300 quilómetros dos 2.477 quilómetros que a rodovia possui, vai ser disponibilizado pelo Banco Mundial, sendo que os primeiros 450 milhões de dólares (411 milhões de euros) serão desembolsados neste mês.