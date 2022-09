Governo moçambicano prevê baixa nos preços dos combustíveis

O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela, disse esta sexta-feira que os preços dos combustíveis poderão baixar no país, acompanhando uma tendência de redução do custo do crude no mercado internacional.

"Projetamos que, pelo menos em outubro e eventualmente em novembro, possamos ter uma redução dos preços dos combustíveis em Moçambique", afirmou Tonela.

O governante falava em conferência de imprensa que marcou o final de uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), que durante 15 dias avaliou o programa de assistência a Moçambique.

O ministro da Economia e Finanças avançou que a descida nos preços dos produtos petrolíferos vai refletir a tendência dos últimos dois meses, período que serve de barómetro para a fixação dos preços em Moçambique.

"A situação dos preços internacionais dos combustíveis líquidos estabilizou e está com uma tendência decrescente. Atingiu um pico de 120 dólares por barril e neste momento tem estado a ser negociado à volta de 94 a 95 dólares", enfatizou.

Assinalando que a inflação acumulada em Moçambique vai ultrapassar os dois dígitos, fechando o ano nos 11% contra 7% que o executivo projetou inicialmente, Max Tonela notou que a mexida nos preços do crude visa aliviar a erosão do poder de compra que os consumidores moçambicanos têm vindo a registar nos últimos meses.

Enfatizou ainda que a subida geral de preços no país resulta de fatores externos, principalmente do impacto da guerra Rússia-Ucrânia, que tem afetado os combustíveis e os alimentos.

Max Tonela observou que a inflação seria mais acentuada no país caso as autoridades não tivessem mexido nos custos associados à estrutura logística e margens de lucros inerentes à importação e distribuição de combustíveis no país.