Governo moçambicano quer legalizar seis mil trabalhadores agrícolas em África do Sul

O Ministério do Trabalho e Segurança Social de Moçambique (Mitess) assegurou esta terça-feira estar empenhado na legalização de trabalhadores agrícolas moçambicanos na África do Sul, estimando em seis mil o número de nacionais nesta situação.

O delegado de Administração do Trabalho na África do Sul, João Almeida, disse esta terça-feira à emissora pública Rádio Moçambique que as autoridades laborais moçambicanas estão a trabalhar com as agências de recrutamento de mão-de-obra para que os moçambicanos que estão agricultura saiam da situação de ilegalidade em que se encontram naquele país vizinho.

"Constatamos, a prior, que eles têm problemas de documentos, que não têm BI [Bilhete de Identidade] nem passaporte", avançou Almeida.

A regularização da situação "vai ganhar celeridade", depois da Páscoa, acrescentou.

Aquele responsável assinalou que o número de moçambicanos em situação ilegal nas explorações agrícolas sul-africanas representa dois terços do total de moçambicanos que estão empregados no setor no país vizinho, que ascende a nove mil trabalhadores.

Além da agricultura, milhares de moçambicanos trabalham no setor mineiro e tantos outros no comércio informal na África do Sul, país com uma das maiores economias do continente.

Várias vezes têm sido relatados abusos contra trabalhadores moçambicanos em situação ilegal na África do Sul, como a exploração, trabalho não remunerado e deportações arbitrárias.

O repatriamento de trabalhadores em situação ilegal é muitas vezes feito com a conivência das entidades patronais, que aproveitam a situação para se furtarem ao pagamento de salário.