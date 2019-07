Governo moçambicano quer pôr mais de 200 mil pescadores na Segurança Social

O Ministério das Pescas, Mar e Águas Interiores de Moçambique anunciou que vai promover a entrada de mais de 200 mil pescadores artesanais no Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) para assegurar a proteção social dos profissionais do setor.O ministro Agostinho Mondlane afirmou que a inscrição dos pescadores no INSS vai permitir a sua proteção e das suas famílias em caso de incapacidade provocada por acidentes de trabalho, doença e morte."Temos estado a explicar aos pescadores as vantagens da sua entrada na Segurança Social, para a eventualidade de uma doença, velhice, mas também para as suas famílias em caso de morte", declarou Agostinho Mondlane.Os trabalhadores do setor, prosseguiu, trabalham maioritariamente por conta própria e têm demonstrado entusiasmo com a possibilidade de inscrição no INSS."Constatamos com alegria que os pescadores estão interessados em inscrever-se no INSS", acrescentou o governante.