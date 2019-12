Governo moçambicano quer "via alternativa rápida" para distritos isolados após desabamento de ponte

O Governo moçambicano prevê estabelecer uma ligação alternativa em 48 horas para a travessia do rio Montepuez, na sequência do desabamento de uma ponte que deixou sete distritos isolados no norte da província de Cabo Delgado.

"A província está a merecer atenção do governo central", disse ao diário Notícias o governador da província de Cabo Delgado, Júlio Paruque, acrescentando que a prioridade é uma "via alternativa rápida".

A pontes sobre o rio Montepuez, na Estrada Número 380, desabou na madrugada de sábado, na sequência do mau tempo que já provocou a morte de pelo menos cinco pessoas, afetando outras 2.650 naquela província do norte de Moçambique, segundo dados oficiais.