Governo moçambicano vai lançar concursos para pesquisa de minérios

O Governo moçambicano vai lançar concursos para prospeção e pesquisa de metais básicos, pedras preciosas e semipreciosas no centro e norte do país, anunciou o Instituto Nacional de Minas (INAMI)."Agora estamos na fase de lançamento de concursos, que é para atribuir licenças. O concurso não será somente para o carvão, também está o fosfato, rubi, bismuto, calcário, cobre, ferro e duas áreas para a pesquisa de berilo, na província de Tete", disse o diretor do INAMI, Adriano Sênvano, citado pelo diário Notícias.O lançamento dos concursos resulta de um levantamento realizado pelo Governo que determinou a existência dos referidos minérios em diversos pontos de Moçambique."Fomos ao Niassa, onde estivemos de 2015 a 2017 e conseguimos identificar algum carvão de queima (térmico), de cerca de 800 milhões de toneladas", referiu o INAMI.São no total 12 áreas que vão ser concessionadas para a pesquisa de diversos tipos de minérios nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, no norte de Moçambique, Zambézia e Tete, na zona centro.Segundo o diretor, o setor de recursos minerais pode contribuir positivamente no Produto Interno Bruto (PIB) do país com os estudos geológicos que vêm sendo feitos."Em termos do PIB, em 2014 estávamos nos 4,4% e em 2018 foi de 7,3%. Não temos o cálculo dos próximos cinco anos, mas se tudo continuar assim, vamos contribuir mais no PIB", acrescentou Sênvano.