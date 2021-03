Governo moçambicano vai ser ouvido no parlamento devido à gestão da pandemia da Covid-19

O Governo moçambicano começa esta quarta-feira a prestar esclarecimentos na Assembleia da República (AR) sobre a gestão da pandemia de Covid-19, de acordo com as solicitações formuladas pelas três bancadas parlamentares ao executivo.

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e com maioria no parlamento, submeteu ao executivo um pedido de esclarecimentos sobre as causas da subida exponencial de mortes, infeções e hospitalizações por Covid-19.

O partido no poder também pretende saber mais sobre a gestão dos recursos destinados ao combate à pandemia.

A bancada da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, quer explicações sobre a gestão dos fundos alocados para a luta contra o novo coronavírus.

Por seu turno, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido, pediu ao executivo informações sobre os apoios às famílias pobres e às empresas face ao impacto da doença.

A ida do Governo moçambicano à AR hoje e na quinta-feira marca a retoma das reuniões plenárias do parlamento para a primeira sessão deste ano, que decorrerá até junho, após o interregno para férias e quadra festiva.

A sessão terá ainda como destaques na agenda a informação da procuradora-geral da República (PGR) de Moçambique, Beatriz Buchili, e o debate das propostas de lei da radiodifusão e da comunicação.

Nesta sessão, os deputados serão divididos em salas para a prevenção da Covid-19.

A AR moçambicana é dominada pela Frelimo, com uma maioria qualificada de 184 assentos, seguida pela Renamo, com 60, e pelo MDM, com seis deputados.

Moçambique contabiliza um total acumulado de 700 óbitos e 62882 casos de infeção pelo novo coronavírus.