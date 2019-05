Governo otimista com reunião de doadores para reconstrução de Moçambique após ciclones

O responsável pelo Gabinete de Reconstrução pós-Ciclones Idai e Kenneth, que atingiram o centro e norte de Moçambique, considera que os doadores estão "entusiasmados" com a próxima conferência de angariação de apoios e prevê que a reunião será um sucesso."Há um certo entusiasmo que poderá trazer bons resultados para a conferência", declarou Francisco Pereira, citado esta sexta-feira pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).Francisco Pereira adiantou que ouviu palavras de otimismo por parte de embaixadores de países doadores com quem se encontrou em Maputo.Pereira disse que todas as condições estão criadas para a conferência de doadores marcada para a cidade da Beira, centro de Moçambique, que vai decorrer nos dias 31 de maio e 01 de junho."Tudo está organizado, em princípio, algumas coisas ainda estão a ser terminadas", afirmou.O primeiro dia da conferência será reservado à manifestação da disponibilidade dos doadores em apoiar a reconstrução e à discussão do relatório do Gabinete de Reconstrução pós-Ciclones Idai Kenneth.No segundo e último dia, vai decorrer o encontro de alto nível a ser dirigido pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, no qual serão anunciados os compromissos dos parceiros de cooperação.O Gabinete de Reconstrução pós-Ciclones Idai e Kenneth já recebeu pedidos de financiamento para 100 projetos de reconstrução das regiões afetadas pelo Idai e Kenneth.A agricultura, indústria, comércio, turismo, transportes, energia e infraestruturas de saúde e educação são as áreas que vão precisar de intervenções na fase de reconstrução.Francisco Pereira referiu que a ajuda para a reconstrução será sujeita a uma auditoria internacional por ano, visando fiscalizar os gastos.O responsável adiantou que a conferência da Beira vai custar 12 milhões de meticais (172 mil euros) e espera-se a presença de cerca de 700 convidados.O executivo moçambicano disse no início deste mês que vai apresentar aos doadores um pedido de ajuda de 3,2 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros) para a reconstrução das áreas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth.Desse valor, a maioria, pouco mais de três mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) serão canalizados para a reconstrução dos estragos provocados pela passagem em março do ciclone Idai no centro de Moçambique.O remanescente será usado para os prejuízos causados pelo ciclone Kenneth, em abril, na região norte.O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, provocou 603 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões de pessoas, enquanto o ciclone Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matou 45 pessoas e afetou 250.000 pessoas.