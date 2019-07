Governo rejeita críticas da oposição sobre tensão social em Cabo Verde

O ministro da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, rejeitou esta quarta-feira, no parlamento, as críticas sobre tensão social no país lançadas pela oposição, afirmando que não se pode transformar manifestações em atos eleitorais."Não aceitamos a imposição de uma leitura da realidade de Cabo Verde a partir de um grupo de pessoas que se autointitulam representantes do povo", disse o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, ao intervir na Assembleia Nacional, na Praia, na abertura da sessão plenária do mês de julho.Abraão Vicente esteve no plenário de hoje em representação do Governo - na ausência do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, - e participou no debate político.Na sessão, o líder parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Rui Semedo, alertou para o aumento a "olhos vistos" da "tensão social" no país, com movimentos da sociedade indiciando que "as pessoas estão a chegar ao seu limite".O deputado do maior partido da oposição insistiu na crítica do PAICV à governação, afirmando que "o país não está bem e, invariavelmente, a maioria que governa o país neste momento ou não presta atenção às críticas da oposição ou tem enfiado a cabeça na areia, tal qual avestruz, fingido que nada está a acontecer".Milhares de pessoas saíram às ruas da ilha de São Vicente, em 05 de julho, numa manifestação contra o "bloqueio governamental" e a "má gestão" camarária, segundo a organização do protesto, o Movimento Cívico Sokols 2017."Em França, Paris foi invadida em mais de 20 fins de semana consecutivos por manifestantes [protesto dos 'coletes amarelos']. [Emmanuel] Macron continuou a ser o Presidente, com toda a legitimidade para fazer reformas estruturantes. E este Governo tem um projeto para São Vicente, é indesmentível, as obras estão a correr. Se é legitimo que um grupo de pessoas se manifestem nas ruas, é legítimo que os deputados do MpD [Movimento para a Democracia, que suporta o Governo] e a comissão política defendam uma perspetiva de desenvolvimento diferente", respondeu, na mesma intervenção, o ministro Abraão Vicente.Já para o PAICV, através da intervenção do líder parlamentar, aumenta "a olhos vistos" a "tensão social e emergem da sociedade movimentações que indiciam que as pessoas estão a chegar ao seu limite de suportar o autismo do Governo, e a narrativa gasta do partido que o suporta, em como tudo está bem e que apenas a oposição não consegue enxergar".Para o deputado Rui Semedo, "um pouco por todo o país" são vistos "sinais de descontentamento e insatisfação traduzidos em atos de massa nas ruas, cada vez mais expressivos, em quase todos os pontos do território nacional e com contornos imprevisíveis"."Quem governa um país como Cabo Verde, cuja estabilidade e paz social são capitais de principal grandeza, não poderá ignorar o que vem acontecendo e, muito menos, desprezar ou menosprezar a insatisfação, a revolta e as súplicas das pessoas que reivindicam a resolução dos seus problemas e as respostas para as questões que as afligem no seu quotidiano", sublinhou Rui Semedo.