Governo timorense faz balanço positivo dos quatro primeiros meses de governação

O Governo de Timor-Leste fez um balanço positivo dos quatro primeiros meses de governação e salientou que foram feitas as "correções necessárias" para o desenvolvimento do país, referiu em comunicado divulgado à imprensa o executivo timorense.

"Os primeiros 120 dias ficaram marcados pelo levantamento das correções necessárias a imprimir de forma transversal nos processos, sistemas e metodologias que estacam a travar o desenvolvimento sustentável", pode ler-se num comunicado com data de terça-feira divulgado na página oficial do Governo timorense.

Segundo o comunicado, do porta-voz do Governo timorense, durante o período entre 1 de julho e 28 de outubro foram concentrados "esforços na criação dos alicerces necessários para a construção de uma nação mais próspera, saudável, instruída, qualificada, inovadora e dinâmica" com o objetivo de assegurar o acesso a "bens e serviços essenciais" e para a criação de mais emprego em todos os setores.