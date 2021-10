Graça Machel diz que Samora Machel foi "assassinado" para calar voz de referência de Moçambique

Graça Machel, ativista e viúva de Samora Machel, considerou esta terça-feira que o primeiro Presidente moçambicano foi "assassinado" para calar uma voz de referência na região.

"Eu quero dizer aos meus filhos, jovens africanos, que estão nos seus 30 ou 20 anos, clamem e recuperem esta voz que se tentou calar aqui", declarou Graça Machel.

A ativista moçambicana falava durante uma cerimónia que marcou o 35.º aniversário do acidente aéreo que tirou a vida ao primeiro Presidente de Moçambique independente, em Mbuzini, na África do Sul, no memorial e museu criados no local onde o avião se despenhou.