Grupo armado assalta autocarro na África do Sul com destino a Maputo

Um autocarro que se dirigia para Maputo, capital moçambicana, foi assaltado em território sul-africano por um grupo armado, ao princípio da noite de quinta-feira, a sete quilómetros da fronteira, disse hoje à Lusa fonte da transportadora.

Vários bens foram roubados, nenhum dos passageiros sofreu ferimentos, mas entre adultos e crianças várias pessoas podem ter ficado traumatizadas, referiu a mesma fonte da Cheetah Express.

O autocarro regular tinha saído de Mbombela (também conhecida como Nelspruit), cidade a cujos serviços e comércio recorrem muitos residentes em Moçambique, e viajava para Maputo quando o incidente aconteceu.

Pelas 18h45 (17h45 em Lisboa), já durante a noite, o veículo estava a sete quilómetros da fronteira quando encontra uma fila de camiões junto a uma báscula de procedimentos aduaneiros, antes do cruzamento para Komatiport e para o parque natural Kruger.

A fronteira é usada por minas de ferrocrómio para exportação através do porto de Maputo e nalguns dias juntam-se centenas de pesados, complicando a circulação para o resto das viaturas.

No meio do engarrafamento, 14 assaltantes munidos de catanas, paus, pedras e armas de fogo ameaçaram o condutor e passageiros e assaltaram o autocarro, levando joias, passaportes, compras e malas de bagagem, relatou a empresa no Facebook e detalhou a fonte contactada pela Lusa.

Foi a primeira vez que a Cheetah Express foi alvo de um assalto, mas já houve outros contra outras viaturas e noutros pontos daquela zona, na estrada do lado sul-africano da fronteira, acrescentou a mesma fonte, apelando a uma atuação das forças de segurança.

A transportadora anunciou um reforço de medidas de prevenção, entre as quais, partidas mais cedo desde Mbombela, com menos paragens, para atravessar a fronteira antes de a noite cair.

Os episódios de violência nas estradas sul-africanas que ligam Maputo a Joanesburgo e Pretória são recorrentes e têm diversas motivações.

Na sexta-feira, a concessionária da via anunciou a interdição temporária de um troço da via em Witbank, a 100 quilómetros de Pretória, por causa de protestos naquele país relacionados com o custo da energia.

"Por questões de precaução, a Trans African Concessions (Trac), juntamente com as autoridades na África do Sul, decidiu encerrar a estrada" em risco, com "pessoas a arremessar pedras e a incendiar viaturas", disse Fenias Mazive, diretor de manutenção da concessionária.