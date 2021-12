Grupo de deputados senegaleses quer reforçar repressão à homossexualidade

Um grupo de deputados senegaleses apresentou esta quarta-feira no Parlamento um projeto de lei que endurece a repressão à homossexualidade no Senegal, país da África Ocidental maioritariamente muçulmano.

O projeto é apoiado pelos deputados Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Dièye, Aliou Souaré e Moustapha Guirassy, todos da oposição parlamentar.

O projeto visa alterar o n.º 3 do artigo 319.º do Código Penal para punir "com pena de cinco a dez anos de prisão e multa de 1 milhão a 5 milhões de francos CFA (de 1.500 a 7.625 euros) sem possibilidade de atribuir circunstâncias atenuantes a ninguém que seja declarado culpado de atos contranatura".