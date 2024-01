Grupo matou albino para vender órgãos para feitiçaria e ossadas por 216 mil euros no mercado negro

A polícia moçambicana anunciou esta sexta-feira a detenção, na cidade da Beira, província de Sofala, de quatro pessoas indiciadas pela prática dos crimes de homicídio e tráfico de órgãos humanos praticados contra uma pessoa com albinismo.

"Com eles foram encontradas ossadas humanas prontas para serem comercializados no mercado negro no valor de 15 milhões de meticais [216 mil euros]", disse o porta-voz provincial do Serviço Nacional de Investigação Crimina (Sernic), Alfeu Sitoe, em conferência de imprensa.

Sitoe acrescentou que os detidos, autores confessos do crime, terão aliciado a vítima com uma bebida alcoólica de fabrico caseiro e que, depois de embriagado, o espancaram até à morte.

"Enterraram o corpo por dois dias. No terceiro dia voltaram ao cemitério para retirar os ossos", explicou.

Foram detidos os dois autores do homicídio e os dois negociadores quando estes procuravam por "comprador" para os órgãos, frequentemente utilizados em atos de feitiçaria tradicional, detalhou o porta-voz do Sernic.



Espancaram albino até à morte para venderem ossadas por 216 mil euros no mercado negro e órgãos para feitiçaria