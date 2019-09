Guiné-Bissau adianta-se na eliminatória frente a São Tomé e Príncipe

A seleção da Guiné-Bissau adciantou-se esta quarta-feira na eliminatória de apuramento para a fase de grupos de apuramento para o Mundial de 2022 de futebol, ao vencer em São Tomé e Príncipe por 1-0.O único golo da partida foi marcado aos 86 minutos, por Nanu, jogador do Marítimo, na transformação de uma grande penalidade.A seleção guineense esteve sempre por cima do jogo falhando pelo menos quatro lances que poderiam acabar em golos, não fosse a boa exibição do guarda-redes Falcão.No final do jogo, o treinador são-tomense, Adriano Eusébio, considerou que o empate "seria um resultado justo por aquilo que a seleção" de São Tomé e Príncipe fez "diante uma poderosa Guiné-Bissau".Classificou os seus jogadores como "autênticos heróis", num jogo em que criticou a arbitragem, principalmente a marcação da grande penalidade.Adriano Eusébio prometeu "mudar de estratégia" para o jogo da segunda mão em Bissau, marcado para a próxima terça-feira.O treinador da seleção da Guiné-Bissau admitiu que a sua seleção defrontou uma equipa que "não tem nada a ver com a posição em que está" (no 'ranking' da FIFA)."Nós sempre respeitámos o adversário. São Tomé, na posição em que se encontra, não tem nada a ver com esse jogo. Fizeram tudo para nos contrariar. Tivemos oportunidade para fazer golos na primeira parte, mas não conseguimos por mérito de guarda-redes e agora vamos a Bissau e aguardar o que sair de lá", disse Baciro Candé.